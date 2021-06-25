مصرع عامل وإصابة 5 نتيجة انقلاب سيارة ملاكي في بنى سويف

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لقي عامل مصرعه واصيب 5 أخرين في انقلاب سيارة ملاكي، أمام قرية الحمراء التابعه لمركز بنى سويف، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المتوفى والمصابين الى المستشفى.

كان اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف تلقى إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكى تحمل رقم م ل ٨٣٨٧ قادمة من القاهرة إلى بنى سويف، أمام قرية الحمراء التابعة لمركز بني سويف، وتبين من التحريات الأولية أن سبب الحادث يرجع الى السرعة والتى نتج عنها مصرع علي ناجي حلمي ٤٦ عاما، عامل من بني سويف، وإصابة كلا من مدثر علي ناجي ١٨ عاما من بني سويف مصاب جروح و كدمات متفرقة، وإسلام محمد أحمد ٣٧ عاما مصاب بجروح و كدمات متفرقة، وجودي محمد عبدالتواب ٨ سنوات مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد عبدالتواب حسين ٤٠ عاما يعمل محاميا مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ويوسف مرزوق يوسف ٣٠ عاما محامي بني سويف مصاب كسر بالعمود الفقري، وتم نقلهم إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.