بوسي شلبي تتغزل في رئيس لجنة تحكيم مهرجان أسوان: الهانم بعيون صفية

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أثنت الإعلامية بوسي شلبي، على إطلالة الفنانة الكبيرة صفية العمري، ونشرت «شلبي» فيديو من ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مشيدة بتلك الإطلالة عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك وقالت: «الهانم صاحبة الإطلالات المختلفة، صفية وعيون صفية، وهي النهاردة رئيس لجنة التحكيم بالمهرجان«.

وتترأس صفية العمري لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بالدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي افتتحت مساء أمس الخميس.

يذكر أن الفنانة صفية العمري تم تكريمها في مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة مؤخرا، وعرض فيلمها القصير «كان لك معايا» الذي شاركها بطولته محمود قابيل، وأخرجته روچينا بسالي.