أخبار عاجلة

"السليمان": لهذا السبب اختار السلطان هيثم السعودية لتكون وجهته الأولى -
مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الحكومة الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة -
قطر تشكّل لجنة للإشراف على أول انتخابات تشريعية في البلاد -
علامة في رؤوس الرجال تدل على الإصابة بمرض خطير.. انتبهوا لها -
سباق المليارات ينطلق إلى الفضاء.. بريطاني يبدأ وأمريكي يتابع -
ابن مهدي: الإبل من أنجح الاستثمارات المالية في الوقت الراهن -
"جود" تطلق حملة "جودك مشكور" لتوفير المسكن الملائم للأسر المحتاجة -
عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في مصر -
وزير الشؤون الإسلامية: زيارة سلطان عمان للمملكة تؤكّد متانة العلاقات الأخوية التاريخية -
"في علاقتنا الشعر بالوصف عيّا".. العمانيون يتغنّون بأخوتهم للسعوديين في أنشودة شجيّة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

بوسي شلبي تتغزل في رئيس لجنة تحكيم مهرجان أسوان: الهانم بعيون صفية

Print
بوسي شلبي تتغزل في رئيس لجنة تحكيم مهرجان أسوان: الهانم بعيون صفية بوسي شلبي تتغزل في رئيس لجنة تحكيم مهرجان أسوان: الهانم بعيون صفية

لاقتراحات اماكن الخروج

أثنت الإعلامية بوسي شلبي، على إطلالة الفنانة الكبيرة صفية العمري، ونشرت «شلبي» من ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مشيدة بتلك الإطلالة عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك وقالت: «الهانم صاحبة الإطلالات المختلفة، صفية وعيون صفية، وهي النهاردة رئيس لجنة التحكيم بالمهرجان«.

وتترأس صفية العمري لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بالدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي افتتحت مساء أمس الخميس.

يذكر أن الفنانة صفية العمري تم تكريمها في مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة مؤخرا، وعرض فيلمها القصير «كان لك معايا» الذي شاركها بطولته محمود قابيل، وأخرجته روچينا بسالي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. نجاة عدد من الأشخاص من انحراف مركبة بأحد شوارع جدة

بالفيديو.. نجاة عدد من الأشخاص من انحراف مركبة بأحد شوارع جدة

بالفيديو .. شيكابالا لـ«ميسي»: «الأحلام تتحقق»

بالفيديو .. شيكابالا لـ«ميسي»: «الأحلام تتحقق»

أدر محادثاتك من أي مكان بأفضل صوت وصورة مع مجموعة "بولي" الجديدة من حلول الفيديو الشخصية

أدر محادثاتك من أي مكان بأفضل صوت وصورة مع مجموعة "بولي" الجديدة من حلول الفيديو الشخصية

فيديو.. "أسود العرين" عمل غنائي مشترك تزامناً مع زيارة سلطان عُمان للمملكة

فيديو.. "أسود العرين" عمل غنائي مشترك تزامناً مع زيارة سلطان عُمان للمملكة