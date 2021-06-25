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قال كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إن صناع السينما لهم دور كبير في عكس كل قضايا مجتمعاتهم وإحداث الفارق منذ أكثر من ١٢٠ عام.

جاء ذلك خلال كلمته خلال انطلاق فعاليات افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة، والتي انطلقت مساء الخميس.

وأضاف أن الاتحاد سعيد وفخور بشراكته مع مهرجان أسوان ويطمح لاستمرارها لسنوات قادمة لدعم المرأة.

شهد حفل الافتتاح حضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

وقدم الحفل المذيعة آية الغرياني، التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، وقام بالإخراج المسرحي للحفل هشام عطوة، فيما تولي المخرج عبدالرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني على الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.