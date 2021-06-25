تكريم مايا مرسي بجائزة نوت للإنجاز بافتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

قامت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بتكريم الدكتورة مايا مرسي، ومنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة، مساء أمس الخميس، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وعدد كبير من النجوم.

وقدمت الجائزة الدكتورة عزة كامل عضو مجلس أمناء المهرجان، التي عبرت عن سعادتها الغامرة بدورة المهرجان هذا العام وميلاد منتدى نوت واحتفاله بالعام الخامس ومواصلة مشواره، مؤكدة أن جائزة نوت منحت للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة لما قدمته من جهود كبيرة، وسط طرق وعرة، سارت وسطها وعملت بجد حتي أصبحت إحدي رائدات المجتمع المصري.