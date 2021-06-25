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وكيل مالانجو: علمت بمفاوضات معه من خلال وسائل الإعلام

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وكيل مالانجو: علمت بمفاوضات الزمالك معه من خلال وسائل الإعلام وكيل مالانجو: علمت بمفاوضات معه من خلال وسائل الإعلام

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كشف الكونغولي فوستينو ماكنديلا، وكيل أعمال الكونغولي بن مالانجو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، عن حقيقة وجود مفاوضات من جانب نادي ، من أجل التعاقد مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وقال فوستينو ماكنديلا، في تصريحات تلفزيونية: «لم نتلق أي عروض رسمية من نادي الزمالك أو غيره من الأندية المصرية، بشأن التعاقد مع بن مالانجو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل»، موضحًا :«علمت برغبة الزمالك في ضم اللاعب من خلال وسائل الإعلام فقط، ولكن لا توجد أي عروض رسمية».

وأوضح :«اللاعب مازال يتبقى على انتهاء عقده مع الرجاء المغربي، موسم أخر، وفي نهاية الموسم سيحسم وجهته المقبلة»، مضيفا :«سنجلس مع مسؤولي الرجاء وسننظر ما الذي يحدث إذا كان سيستمر معهم أم سيرحل، وسنرى الأفضل لتلك الطرفين سواء اللاعب أو النادي».

وتابع :«بن مالانجو، يرغب في الإنتقال إلى نادي لديه طموحات كبيرة، ويقدم كرة مميزة، وأن يكون هناك استقرار إداري».

المصرى اليوم

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