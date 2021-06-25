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اليوم الجمعة.. قطع المياه عن 14 منطقة في الهرم والجيزة لمدة 10 ساعات

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اليوم الجمعة.. قطع المياه عن 14 منطقة في الهرم والجيزة لمدة 10 ساعات اليوم الجمعة.. قطع المياه عن 14 منطقة في الهرم والجيزة لمدة 10 ساعات

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أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع الـمـيـاه عن مناطق (الزهراء - المنيب – القصبجي - أرض البحر - العمرانية الغربية – الطالبية (هرم) - نزلة - شارع البطران - كفر المنفى – كفر الجبل – الكوم الاخضر – المريوطية (هرم) - مشعل – شارع زغلول - شارع اللبيني - العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتى المريوطية) لـمـدة 10 سـاعـات، وذلك إعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق ٢٥/ ٦/ ٢٠٢١ حتى الساعة ٨ صباح السبت الموافق ٢٠٢١/٦/٢٦.
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لغلق المياه عن الخط الرئيسي قطر ١۲۰۰ مم ، لحين تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم المغذى لمنطقة الكنيسة، ضمن أعمال مشروع محور ترعة الزمر التى تستلزم القيام بتخفيض منسوب خط مياه الشرب قطر ١٢٠٠ مم القائم أعلى ترعة الزمر أمام شارع العدوى سليم، نظرا لوجود تعارض مع خط مياه قطر 400 مم.
من جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، علي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإعادة ضخ المياة للمناطق المتاثرة فور انتهاء الأعمال.
وكلف المحافظ، رئيس حي العمرانية بالتواجد الميداني وإزالة أي معوقات لحين الانتهاء من الأعمال.
وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم شركة مياة الشرب بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية إحتياجاتهم فورا.

المصرى اليوم

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