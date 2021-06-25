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تنسيق مدارس البترول بعد الإعدادية 2021.. تعرف على المصاريف والشروط والأوراق المطلوبة

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تنسيق مدارس البترول بعد الإعدادية 2021.. تعرف على المصاريف والشروط والأوراق المطلوبة تنسيق مدارس البترول بعد الإعدادية 2021.. تعرف على المصاريف والشروط والأوراق المطلوبة

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تنسيق مدارس البترول 2021، يشغل أولياء الأمور، وعدد كبير من الطلاب، في محافظات القاهرة والجيزة والشرقية وبني سويف والمينا ودمياط، بعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية، وذلك بهدف الاتحاق بمدرسة البترول للحصول على فرصة عمل مناسبة بعد التخرج.

يختلف تنسيق مدرسة البترول 2021 من محافظة إلى أخرى، فقد جاء تنسيق محافظة الجيزة العام الماضي 170 درجة، وفي مطروح 235 درجة، و265 درجة في محافظة الإسماعيلية.

1- تقديم شهادة أصل شهادة الميلاد للطالب و5 صور منها.

2-- أصل الشهادة الإعدادية للطالب و4 صورة منها.

3- تقديم 4 صور شخصية 4 * 6

4- بطاقة صحية مختومة من التأمين الصحي.

5- طابع نقابة وطابع أخر تعليمي.

4- تقديم بطاقة صحية للطالب بشرط أن يكون مختوم من التامين الصحي.

5- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

6 – ملف التقدم يحتوي على طلب الالتحاق لمدرسة البترول.

أن يكون مجموع الشهادة الإعدادية للطالب المتقدم لا يقل عن 150 درجة.

أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في أول أكتوبر، ولا يقل عن 15 سنة.

اجتاز الطالب المتقدم الكشف الطبي والنفسي

يشترط أن تكون اللغه الانجليزية هي اللغه الاجنبيه الاولى للطالب المتقدم.

بعد إعلان تنسيق مدرسة البترول سيتم الكشف عن المصروفات المدارس بشكل رسمي، والتي من المتوقع أن تبدأ بـ 1000 جنيه في المدارس الحكومية، و4000 جنيها في المدارس الخاصة.

المصرى اليوم

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