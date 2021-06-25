أخبار عاجلة

"السليمان": لهذا السبب اختار السلطان هيثم السعودية لتكون وجهته الأولى -
مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الحكومة الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة -
قطر تشكّل لجنة للإشراف على أول انتخابات تشريعية في البلاد -
علامة في رؤوس الرجال تدل على الإصابة بمرض خطير.. انتبهوا لها -
سباق المليارات ينطلق إلى الفضاء.. بريطاني يبدأ وأمريكي يتابع -
ابن مهدي: الإبل من أنجح الاستثمارات المالية في الوقت الراهن -
"جود" تطلق حملة "جودك مشكور" لتوفير المسكن الملائم للأسر المحتاجة -
عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في مصر -
وزير الشؤون الإسلامية: زيارة سلطان عمان للمملكة تؤكّد متانة العلاقات الأخوية التاريخية -
"في علاقتنا الشعر بالوصف عيّا".. العمانيون يتغنّون بأخوتهم للسعوديين في أنشودة شجيّة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

ابني وشاركت ميلاده.. ماذا قالت إلهام شاهين عن مهرجان أسوان لأفلام المرأة

Print
ابني وشاركت ميلاده.. ماذا قالت إلهام شاهين عن مهرجان أسوان لأفلام المرأة ابني وشاركت ميلاده.. ماذا قالت إلهام شاهين عن مهرجان أسوان لأفلام المرأة

لاقتراحات اماكن الخروج

كرمت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الفنانة إلهام شاهين، خلال فاعليات افتتاح دورته الخامسة، التي انطلقت مساء أمس، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وعدد كبير من النجوم.

وأعربت الفنانة عن حبها وسعادتها بالتكريم من المهرجان، والتي تعتبره ابنها الذي شاركت في ميلاده، وفخرها لما يقدمه كل عام ونجاحه في الوصول للمجتمع المصري، موجهة التهنئة إلى الدكتورة مايا مرسي والدكتورة فايزة الخرافي والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار، والنجمة دنيا سمير غانم.

وأكدت أنها فخورة بتكريمها في محافظة أسوان التي نتباهي بحضارتها وبشعبها أمام كل دول العالم وطالبت بأن نعمل بجد لتصل الحضارة المصرية العظيمة وتوجهت بالشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح على موكب المومياوات الملكية العظيم مؤكدة أنه مع نهاية العام سنشهد افتتاح المتحف الكبير وختمت كلمتها قائلة: تحيا وتحيا السينما وأهل أسوان الكرام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في مصر

عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في مصر

وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور مكتبة الإسكندرية ويتعرف على مقتنياتها

وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور مكتبة الإسكندرية ويتعرف على مقتنياتها

تعرف على التشكيل المتوقع لمصر المقاصة أمام الأهلى الليلة

تعرف على التشكيل المتوقع لمصر المقاصة أمام الأهلى الليلة

تحديد موعد سموحة وبيراميدز في كأس مصر

تحديد موعد سموحة وبيراميدز في كأس مصر