ابني وشاركت ميلاده.. ماذا قالت إلهام شاهين عن مهرجان أسوان لأفلام المرأة

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كرمت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الفنانة إلهام شاهين، خلال فاعليات افتتاح دورته الخامسة، التي انطلقت مساء أمس، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وعدد كبير من النجوم.

وأعربت الفنانة عن حبها وسعادتها بالتكريم من المهرجان، والتي تعتبره ابنها الذي شاركت في ميلاده، وفخرها لما يقدمه كل عام ونجاحه في الوصول للمجتمع المصري، موجهة التهنئة إلى الدكتورة مايا مرسي والدكتورة فايزة الخرافي والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار، والنجمة دنيا سمير غانم.

وأكدت أنها فخورة بتكريمها في محافظة أسوان التي نتباهي بحضارتها وبشعبها أمام كل دول العالم وطالبت بأن نعمل بجد لتصل الحضارة المصرية العظيمة وتوجهت بالشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على موكب المومياوات الملكية العظيم مؤكدة أنه مع نهاية العام سنشهد افتتاح المتحف الكبير وختمت كلمتها قائلة: تحيا مصر وتحيا السينما وأهل أسوان الكرام.