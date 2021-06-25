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بعد تجديد عقده.. ماذا قدم زيزو مع ؟

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بعد تجديد عقده.. ماذا قدم زيزو مع الزمالك؟ بعد تجديد عقده.. ماذا قدم زيزو مع ؟

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أعلن نادي رسمياً عن تجديد تعاقده مع أحمد سيد زيزو، جناح فريق الكرة الأول بالنادي، لمدة 3 مواسم أخرى.

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية موسم 2024- 2025، وكان النادي قد سبق وجدد عقد المدافع محمود حمدي الونش أيضاً منذ أيام قليلة ماضية.

ونرصد في السطور التالية ما قدمه زيزو مع الزمالك منذ انضمامه للفريق في شتاء موسم 2018-2019.

خاض زيزو 101 مباراة مع الزمالك، ونجح خلالهم في تسجيل 15 هدفاً في مختلف البطولات.

وعلى مستوى صناعة الأهداف لزملائه برز إسم زيزو أيضاً بالمساهمة في 15 هدفاً.

ونال أحمد سيد زيزو البطاقة الصفراء خلال 10 مناسبات وبطاقة حمراء وحيدة.

وحملت مباراة الزمالك أمام أسوان في الجولة الماضية للدوري الرقم 100 للاعب بقميص الزمالك في كل المسابقات منذ انضمامه.

وساهم زيزو في تتويج الزمالك بألقاب الكونفدرالية والسوبر المحلي والسوبر الأفريقي وكأس .

المصرى اليوم

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