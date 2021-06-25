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ميرفت التلاوي عن سيدات أسوان: نماذج مشرفة وقادرة علي إحداث فارق في مجتمعها

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ميرفت التلاوي عن سيدات أسوان: نماذج مشرفة وقادرة علي إحداث فارق في مجتمعها ميرفت التلاوي عن سيدات أسوان: نماذج مشرفة وقادرة علي إحداث فارق في مجتمعها

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توجهت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان، بالشكر لكل حضور دورة هذا العام، وكذلك محافظ أسوان اللواء أشرف عطية ووزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم والفنانة القديرة صفية العمري والنجمة إلهام شاهين، واصفًة إياهم أنهم نماذج ناجحة للمرأة.

وأشادت بدعم سفير الاتحاد الأوروبي على دعمه للمهرجان، خاصة وأنه يعلي من قيمة المرأة ودورها في المجتمع الأسواني.

وأعربت عن فخرها بنماذج السيدات اللاتي قابلتهم بمحافظة أسوان لأنهن نماذج مشرفة وقادرة على إحداث فارق في مجتمعها وتنمية مهاراتهم، كما عبرت عن سعادتها بتكريم الدكتورة فايزة الخرافي هذا العام خاصة وأنها سيدة فاعلة في مجتمعها متمنية أن تراها كل عام في وأن يمتد نشاطها بها.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مساء أمس، وذلك بحضور عدد كبير من النجوم والنجمات، بالمسرح المكشوف على ضفاف النيل.

المصرى اليوم

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