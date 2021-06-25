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خميس مشيط : الدفاعات تدمر مسيرة حوثية

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سرقة رئيس جنوب إفريقيا خلال مؤتمر صحفي

تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع يظهر سرقة رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا؛ خلال كلمته أمام وسائل إعلام...

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قاد اليأس وقلة المقاتلين في صفوف الحوثي هذه الميليشيا الإرهابية إلى اتباع نهج الترصد، لخطف أطفال المواطنين، والزج بهم في جبهات...

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تطلق النار تحذيرا لبريطانيا

أعلنت موسكو أن قوات أسطول البحر الأسود وحرس الحدود الروسية أطلقت، الأربعاء، طلقات تحذيرية بعد أن خرقت سفينة حربية بريطانية حدود...

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مؤتمر برلين: الانتخابات وانسحاب القوات الأجنبية ضرورة

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الوطن السعودية

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