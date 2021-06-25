خميس مشيط : الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية
تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سرقة رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا؛ خلال كلمته أمام وسائل إعلام...
أبهـا: الوطن
15 ذو القعدة 1442 هـ
يواجه التيار الوطني الحر أزمة داخلية حقيقية قد تعرضه لخسارة كل المكتسبات الداخلية التي حققها عبر تحالفه الإستراتيجي مع حزب الله،...
بيروت: أسماء وهبة
14 ذو القعدة 1442 هـ
قاد اليأس وقلة المقاتلين في صفوف الحوثي هذه الميليشيا الإرهابية إلى اتباع نهج الترصد، لخطف أطفال المواطنين، والزج بهم في جبهات...
أبها: سلمان عسكر
13 ذو القعدة 1442 هـ
روسيا تطلق النار تحذيرا لبريطانيا
أعلنت موسكو أن قوات أسطول البحر الأسود وحرس الحدود الروسية أطلقت، الأربعاء، طلقات تحذيرية بعد أن خرقت سفينة حربية بريطانية حدود...
موسكو: الوكالات
13 ذو القعدة 1442 هـ
رافقت تطلعات ليبيا إلى المساعدة الدولية وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، مطالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بانسحاب...
برلين: الوكالات
13 ذو القعدة 1442 هـ