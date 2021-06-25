مدير مهرجان أسوان لأفلام المرأة: الدورة الخامسة هي الأهم وتناقش قضايا المرأة حول العالم

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

رحب الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا، مدير مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في دورته الخامسة، بضيوف الفعاليات والتي انطلقت مساء أمس، والتي رفعت شعار دورة النيل.

واعتبر مدير المهرجان، أن الدورة الخامسة، هي الأهم في مسيرة الفعاليات، لافتًا أن دورة هذا العام يقدمون مجموعة متنوعة ومميزة من الأفلام والفعاليات التي تناقش أهم قضايا المرأة حول العالم، موجهًا الشكر لكل الدعم لخروج الدورة بأفضل شكل يليق بالدولة المصرية، ومواطني المحافظة، وكذلك موجهًا الشكر لكل رعاة المهرجان، ووزير الثقافة إيناس عبدالدايم ووزير السياحة د. خالد العناني ورئيس هيئة تنشيط السياحة أحمد يوسف والاتحاد الأوروبي لما قدموه من دعم كبير لتخرج دورة هذا العام إلى النور رغم كل الصعاب التي واجهناها.

وانطلقت فعاليات حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مساء الخميس، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.