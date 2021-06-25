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شمال سيناء تسجل 210 حالة وفاة نتيجة

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شمال سيناء تسجل 210 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا شمال سيناء تسجل 210 حالة وفاة نتيجة

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سجلت محافظة شمال سيناء، حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيها العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام، ليصل عدد الحالات إلى 210 حالة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه جري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرة الحالة المتوفاة.

من جانبه، شدد الدكتور حاسم حمدي مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.

المصرى اليوم

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