فيفي عبده في أول ظهور لها بعد تعافيها: جيت الساحل عشان «فيتامين د»

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في أول ظهور لها منذ تعافيها، نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك تحدثت خلاله إلى متابعيها. وقالت إنها قدمت إلى الساحل الشمالي للحصول على فيتامين«د» بعد تعافيها والتعرض للشمس، وتابعت مازحة :«ساعدوني في سناب شات عشان أكلمكم عليه وأعرف أبعتلكم منه«.

وواصلت :«مساء الفل من مصر أم الدنيا بحبكم وحشتوني».

https://fb.watch/6kV3uS-gC4/

كانت الفنانة فيفي عبده قد تعرضت لانتقادات بسبب مقطع فيديو نشرته، مؤخرا وترقص خلاله أمام منزلها.

وظهرت «عبده» في الفيديو الذي شاركت به عبر «انستجرام»، مُعلقة: «اسكيوزمي أنتوا فين أنا أهو».

ورقصت فيفي على أغنية «راجع تقولي» للفنانة ياسمين، والذي أطلقتها منذ سنوات، وذلك بعدما شاركت بفيديو سابق نشرته من أمام منزلها منذ حوالي أسبوع.

وتلقت الانتقادات من المتابعين، فرفض البعض مشاركتها بفيديوهات قائلين «إنتي لا تتعبين»، فيما أشاد باقي المتابعين بمقطع الفيديو: «قمر يا فوفا«.