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هاني الناظر يكشف خرافة الكركدية للضغط وأفضل الأعشاب للصيف والصحة ()

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هاني الناظر يكشف خرافة الكركدية للضغط وأفضل الأعشاب للصيف والصحة (فيديو) هاني الناظر يكشف خرافة الكركدية للضغط وأفضل الأعشاب للصيف والصحة ()

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كشف الدكتور هاني الناظر، عن خرافة مشروب «الكركدية»، حيث يشاع أن البارد فقط هو الذي يساعد في خفض الضغط، فيما يعمل المشروب الساخن منه على رفع الضغط، مشيرا إلى أن مشروب الكركدية أيا كانت حالته هو لخفض الضغط، وهو من أفضل المشروبات لذلك.

وقال الناظر في برنامج الحياة اليوم مع الاعلامي مصطفى شردي عن أفضل الأعشاب والمشروبات للصيف وللصحة بشكل عام أن مشروب الينسون مهدئ جيد خاصة لمن يريدون النوم ليلا بالاضافة إلى مشروب التيليو خاصة للأمعاء.

وأضاف الناظر «القرفة أيضا جيدة جدا لخفض السكر والتهابات الزور، بالاضافة إلى الجنزبيل مهم لالتهابات الزور، ولكنه يرفع الضغط لذلك وجب الحذر منه لمرضى الضغط.

واستكمل «الكركم به فوائد غير عادية باضافته للأكل أو كمشروب خاصة للقلب، وزيت الزيتون للمناعة وبذور الكتان. وأضاف أن زيت الزيتون مفيد للشعر ولقشرة الرأس خاصة للأطفال.

وقال الدكتور هاني الناظر، إن نبات المورينجا هو صيدلية متنقلة خاصة استخدامه كمشروب قبل النوم، ولازالة التوتر والضغط العصبي، وأيضا لزيادة المناعة.

المصرى اليوم

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