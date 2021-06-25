تركي آل الشيخ يكشف ردود الأفعال عن فيلم «مش أنا» لتامر حسني

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قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية أنه تلقى ردود أفعال إيجابية كثيرة عن فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني، والذي صورت مشاهد كثيرة منها في السعودية.

وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه الرسمي على موقع«تويتر» :«‏وصلني رسايل كثيرة ايجابية عن فيلم النجم تامر حسني إلذي تم تصوير جزء منه في الرياض منتظر رايكم.

يذكر أن فيلم «مش أنا» حقق مليون و160 ألف جنيه، وتصدر شباك التذاكر فيلم «مش أنا» في أول ليلة عرض له الأربعاء الماضي.

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته«.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.