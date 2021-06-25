قبل مباراة الترجي.. 17 عاما من اللاهزيمة في الأدوار الإقصائية للأهلي بدوري أبطال أفريقيا

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، مساء غد السبت بملعب السلام وي الأهلي بالقاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية 2020-2021.

الأهلي تمكن من تحقيق انتصار ثمين في لقاء الذهاب بملعب حمادي العقربي برادس بهدف دون رد، حيث يكفيه التعادل في موقعة السلام من أجل قطع بطاقة الترشح للنهائي، في حين يحتاج الترجي للفوز بفارق أكثر من هدف.

ولم يخسر الأهلي على ملعبه خلال مشواره بدوري أبطال أفريقيا في أي دور اقصائي يسبق الدور النهائي منذ نسخة 2004.

وكان الأهلي قد خسر بملعب الكلية الحربية بالقاهرة، على يد الهلال السوداني في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا 2004 بهدف دون رد، ومن هذه المباراة لم يتعرض المارد الأحمر لأي خسارة في الأدوار الاقصائية التي تُقام بنظام الذهاب والاياب بدوري الأبطال، مع اعتبار خسارته من النجم الساحلي في 2007 كانت ضمن مباراتي الدور النهائي.