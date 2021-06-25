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القيادة تعزي رئيس جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق

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القيادة تعزي رئيس جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق القيادة تعزي رئيس جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق

القيادة تعزي رئيس جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، في وفاة الرئيس السابق السيد بنينو أكينو الثالث.

وقال الملك المفدى:" تلقينا نبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية الفلبين السيد بنينو أكينو الثالث، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق السيد بنينو أكينو الثالث، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية الفلبين السيد بنينو أكينو الثالث، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء ".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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