دنيا سمير غانم خلال حفل افتتاح مهرجان أسوان: من أحب والدي وساندنا فرد من العائلة

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

رغم غيابها لمرض والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، ووفاة والدها الفنان سمير غانم، إلا أن الفنانة دنيا سمير غانم، حرصت على تسجيل كلمة مصورة بثت لحضور حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة الذي انطلق مساء الخميس، وأعربت دنيا في كلمتها عن شكرها لمهرجان أسوان، واعتذارها للحضور، مؤكدة أن التكريم أسعدها رغم ما تمر به من ظروف منعتها من الحضور، وتوجهت بالشكر لكل الحضور لأنها شعرت بحب الناس، خاصة وأنها تعتبر كل من أحب والدها ودعمها وساندها في محنتها أصبح فرد من عائلتها التي تفخر بها.

وأقيم حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

وقدم حفل الافتتاح المذيعة آية الغرياني، التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، وقام بالإخراج المسرحي للحفل هشام عطوة، فيما تولي المخرج عبدالرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني على الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.

وقامت إدارة المهرجان خلال الحفل بتكريم الدكتورة مايا مرسي، ومنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، وقام بتقديم الجائزة د. عزة كامل عضو مجلس أمناء المهرجان التي عبرت عن سعادتها الغامرة بدورة المهرجان هذا العام وميلاد منتدي نوت واحتفاله بعامه الخامس ومواصلة مشواره مؤكدة أن جائزة نوت منحت للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة لما قدمته من جهود كبيرة وسط طرق وعرة سارت وسطها وعملت بجد حتي أصبحت إحدي رائدات المجتمع المصري.

كما قامت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان بتكريم الدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة في العالم العربي بمنحها جائزة الريادة.