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هنا شيحة تستعرض إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان أسوان

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هنا شيحة تستعرض إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان أسوان هنا شيحة تستعرض إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان أسوان

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شاركت الفنانة هنا شيحة في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، واستعرضت هنا فستانها في بثته عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام حيث ظهرت بفستان باللون الأصفر مكشوف الكتفين والظهر ومزود بتصميم لفيونكة كبيرة من الخلف.

https://www.instagram.com/p/CQhIfh6B7B-/?utm_medium=copy_link

وتشارك هنا شيحة في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، كأحد أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير في دورتها الخامسة، والتي انطلقت مساء الخميس، وتتواصل فعالياتها حتى 29 يونيو الجاري، وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب هنا شيحة، كلا من المخرجة اليونانية إيوانا كريونا، والمخرج السوري روش عبدالفتاح.

يذكر أن مهرجان أسوان يعقد بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، ونقابة السينمائيين، وكرم في الافتتاح النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة دنيا سمير غانم، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، وخبيرة الأرشيف السينمائي منى البنداري.

المصرى اليوم

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