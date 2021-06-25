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«زي النهارده».. وفاة المفكر والسياسى اللبناني يوسف إبراهيم يزبك 25 يونيو 1982

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«زي النهارده».. وفاة المفكر والسياسى اللبناني يوسف إبراهيم يزبك 25 يونيو 1982 «زي النهارده».. وفاة المفكر والسياسى اللبناني يوسف إبراهيم يزبك 25 يونيو 1982

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يوسف إبراهيم يزبك هو مفكر وسياسى وأديب لبنانى ذو فكر ثورى على الوضع السياسى وحاول أن يجد خصوصية للبنان بين الفكر القومى والشيوعى والعروبى وأسس«عصبة العشرة»التى حاولت تطوير الأدب والتأثير على السياسة والسياسيين ويعتبر يزبك من أول ناشطى الحركة الشيوعية في وسوريا ولبنان وهو مولود في الحدث في بيروت عام 1901 وانصرف منذ سن مبكرة إلى الأدب والصحافة أسوة بوالده فارس يزبك وبدأ عمله بالصحافة في العشرين من عمره وكتب في أكثر من جريدة ومجلة وأصدر جريدتين سياسيتين هما «الإنسانية» في 1925 واليسار في 1930 وشارك في النضال الوطنى ضد الانتداب الفرنسى وعطلت صحيفتاه واعتقل ونفى أكثر من مرة، ومنها إلى باريس لسنتين فالتحق بمعهد الصحافة ونال منه الإجازة وبعد عودته من باريس استأنف نشاطه في الصحافة والكتابة وأسس «عصبة تكريم الشهداء» مع آخرين وانصرف إلى كتابة التاريخ وأسس مجلته الشهرية «أوراق لنبانية» المتخصصة في تاريخ لبنان وصدرت في يناير 1955 وتوقفت في ديسمبر 1958 ثم ترك لبنان في 1977 إلى باريس ليمضى سنواته الأخيرة إلى أن توفي «زي النهارده» في 25 يونيو 1982 خلال زيارته لبلدته «الحدث» والتى دفن فيها، وليزبك الكثيرمن المؤلفات منها«حكاية أول نوارفى العالم العربى»و«مؤتمر الشهداء» و«تطور الشعر العربى»و«النفط مستعبدالشعوب» و«كتاب الشهيد» و«المحررون» و«الجذور التاريخية للحرب اللبنانية» و«ليلة المضحك» عن الملك عبدالعزيز بن سعود، و«ولى في لبنان» عن سيرة العارف بالله الأمير السيد جمال الدين عبدالله التنوخى و«عمر المختار مقاتلا وشهيداً» و«ثورة وفتنة في لبنان»

المصرى اليوم

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