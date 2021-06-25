أخبار عاجلة

"السليمان": لهذا السبب اختار السلطان هيثم السعودية لتكون وجهته الأولى -
مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الحكومة الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة -
قطر تشكّل لجنة للإشراف على أول انتخابات تشريعية في البلاد -
علامة في رؤوس الرجال تدل على الإصابة بمرض خطير.. انتبهوا لها -
سباق المليارات ينطلق إلى الفضاء.. بريطاني يبدأ وأمريكي يتابع -
ابن مهدي: الإبل من أنجح الاستثمارات المالية في الوقت الراهن -
"جود" تطلق حملة "جودك مشكور" لتوفير المسكن الملائم للأسر المحتاجة -
عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في مصر -
وزير الشؤون الإسلامية: زيارة سلطان عمان للمملكة تؤكّد متانة العلاقات الأخوية التاريخية -
"في علاقتنا الشعر بالوصف عيّا".. العمانيون يتغنّون بأخوتهم للسعوديين في أنشودة شجيّة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

مفيد فوزي: تأثر كثيرًا برحيل

Print
مفيد فوزي: الزمالك تأثر كثيرًا برحيل مرتضى منصور مفيد فوزي: تأثر كثيرًا برحيل

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الكاتب الصحفي والاعلامي مفيد فوزي، أن نادي تأثر كثيراً برحيل مجلس الرئيس الأسبق.

وقال في تصريحات لبرنامج البريمو عبر قناة Ten خلال حواره مع الإعلامي إسلام صادق، إن الزمالك لم يكن لديه أي من المشاكل الإدارية والمالية خلال ولاية مجلس مرتضى منصور، ولم تثار أزمات بين اللاعبين، فقد نجح في إدخال العديد من الموارد المالية للنادي وحقق العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب، ولم يقتصر الأمر على كرة القدم فقط، وحزنت للغاية لرحيله عن القلعة البيضاء .

وأضاف الكاتب الصحفي مفيد فوزي، قائلا: «أخطأت في عدم إجراء حوار صحفي مع محمود الخطيب نجم النادي الأهلي، والرئيس الحالي للنادي، طوال مسيرته الصحفية والإعلامية»، مشيرا إلى أنه أجرى العديد من الحوارات الصحفية والإعلامية مع نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال مثل صالح سليم نجم النادي الأهلي السابق، وفاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، وغيرهم، لكن لم أجري حواراً مع محمود الخطيب، وهو خطأ كبير أعترف به، فقد كان ''بيبـو'' لاعباً فذًا لن يتكرر، وما زال حتى الآن نموذجاً رائعاً وقدوة للاعبي القلعة الحمراء ومعشوقاً للجماهير.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسين السيد يكشف موقف تجديد لاعبى الزمالك وموقف المعارين

حسين السيد يكشف موقف تجديد لاعبى الزمالك وموقف المعارين

الزمالك يكشف حقيقة عودة فرجاني ساسي

الزمالك يكشف حقيقة عودة فرجاني ساسي

مدرب جمباز الزمالك يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو

مدرب جمباز الزمالك يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو

لاعبة جودو الزمالك تحصد الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية

لاعبة جودو الزمالك تحصد الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية