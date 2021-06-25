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أكد الكاتب الصحفي والاعلامي مفيد فوزي، أن نادي الزمالك تأثر كثيراً برحيل مجلس مرتضى منصور الرئيس الأسبق.

وقال في تصريحات لبرنامج البريمو عبر قناة Ten خلال حواره مع الإعلامي إسلام صادق، إن الزمالك لم يكن لديه أي من المشاكل الإدارية والمالية خلال ولاية مجلس مرتضى منصور، ولم تثار أزمات بين اللاعبين، فقد نجح في إدخال العديد من الموارد المالية للنادي وحقق العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب، ولم يقتصر الأمر على كرة القدم فقط، وحزنت للغاية لرحيله عن القلعة البيضاء .

وأضاف الكاتب الصحفي مفيد فوزي، قائلا: «أخطأت في عدم إجراء حوار صحفي مع محمود الخطيب نجم النادي الأهلي، والرئيس الحالي للنادي، طوال مسيرته الصحفية والإعلامية»، مشيرا إلى أنه أجرى العديد من الحوارات الصحفية والإعلامية مع نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال مثل صالح سليم نجم النادي الأهلي السابق، وفاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، وغيرهم، لكن لم أجري حواراً مع محمود الخطيب، وهو خطأ كبير أعترف به، فقد كان ''بيبـو'' لاعباً فذًا لن يتكرر، وما زال حتى الآن نموذجاً رائعاً وقدوة للاعبي القلعة الحمراء ومعشوقاً للجماهير.