سمير كمونة: أتوقع فوز الأهلي على الترجي بهدفين وهذه خطة موسيماني في المباراة

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قال سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق، إن مباراة الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، التي فاز بها الفريق المارد الأحمر بهدف نظيف، كانت من أحسن المباريات التي لعبها الفريق، وتألق خلالها اللاعبين بشكل كبير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المباراة الإياب القادمة والمقرر إقامتها على ملعب «إستاد» بالسلام يوم السبت المقبل ستكون أكثر صعوبة، خاصة أن الترجي من الفرق القوية، حيث أنه يستطيع اللعب بطريقة جيدة خارج ملعبه، مؤكدًا أهمية عدم الاستهانة بالترجي لأنه يريد رد اعتباره وتحقيق الفوز على الأهلي، وهو ما يستلزم استعداده الجيد للمباراة بشكل مختلف.

وأردف أن الترجي التونسي، سوف يغير طريقة لعبه المعتادة إلى (4-3-3)، كي يضع كثافة عددية في منتصف الملعب، ويفرض سيطرته، ويزعج فريق الأهلي، مشيرًا إلى أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأهلي قد يلجأ إلى تغيير خطته أيضًا، لمواجهة خطة الترجي.

وتابع أن نجم النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، سيضيف بُعدًا آخر للمباراة، إذ يمكن لموسماني أن يستغنى عن صلاح محسن أو محمد طاهر، ويلعب بخطة لعب (4-4-3) في ظل وجود أفشة كي لا يحقق آمال الترجي في الوصول إلى مرمى النادي، والاعتماد على الثلاثي حمدي فتحي ديانج السولية، وتلك طريقة تناسب المارد الأحمر، لأنه يلعب بطريقة رشيقة فيها تجانس وإبداع.

واستطرد نجم الأهلي السابق، أن الترجي التونسي لديه عدة لاعبين محترفين، مثل محمد على بن رمضان في نصف الملعب، وحمدي الهومي، وغيرهم من اللاعبين الأقوياء، مشيرًا إلى أن الفريق التونسي لم يعد بقوته السابقة، بسبب احتراف لاعبيه ومغادرتهم النادي.

ونصح سمير كمونة، المدافعين بحراسة المرمي وعدم استقبال أية أهداف عن طريق التركيز مع «الفراودة»، والتأني على التسجيل، لأن ذلك سيعطي ثقة للاعبي الأهلي، خاصة وأن الترجي لديه بطء في الحركة ويمكن عرقلة هجومه من خلال الضغط عليه، متوقعا في النهاية فوز الأهلي في المباراة والتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.