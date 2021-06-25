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«زي النهارده».. وفاة السلطان العثماني عبدالمجيد الأول 25 يونيو 1861

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«زي النهارده».. وفاة السلطان العثماني عبدالمجيد الأول 25 يونيو 1861 «زي النهارده».. وفاة السلطان العثماني عبدالمجيد الأول 25 يونيو 1861

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هو ابن الخليفة محمود بن عبدالحميد، وهو مولود فى 23 أبريل 1823 وتولي الخلافة بعد أبيه محمود الثانى وكان عمره 18سنة وترتيبه بين السلاطين العثمانيين الواحد والثلاثين وفى اليوم الثانى من توليه وصل خبر واقعة نزيب وانكسارالجنود العثمانيين أمام الجيش المصرى، ووقعت في عهده أحداث كثيرة ومتلاحقة وتسارعت وتيرة التسلط الأوروبي للسيطرة على أملاك الدولة العثمانية، واستهل عهده بحادثة كانت ذات أثر بعيد، حيث قام قائد البحرية العثمانية أحمد باشا بتسليم قطع الأسطول العثمانى كلها لمحمد على والى لاعتقاده أن محمد على أحق وأجدر بالدفاع عن الدولة العثمانية وأيضًا بسبب خلافه مع الصدر الأعظم خسرو باشا، وقد أدت هذه الحادثة إلى إثارة مخاوف الدول الأوروبية من عودة القوة للدولة العثمانية إذا تولى أمرها رجل قوى وطموح مثل محمد على وأن يتقدم ويحتل إسطنبول، كما تخوفت إنجلترا وفرنسا من تدخل بالدولة العثمانية فقامت الدول الأوروبية بالضغط على محمد على وإرغامه على الانسحاب من الشام وتقليم أظافره التي طالت وعقدوا اتفاقية لندن 1845 للحد من نفوذ محمد على ولتتيح لهم التدخل وتحريض السكان، وإرغموه على الانسحاب من الشام وتقليم أظافره التي طالت عن الحد المسموح به وفى عهده أيضًا وقعت الفتنة الطائفية العاتية في الشام بين الدروز والموارنة واستفادت الدول الأوروبية من هذه الفتنة بشدة وتدخلت فرنسا بجيوشها في الشام وألزمت الدولة العثمانية بتعيين حاكم مسيحى ومنح أهل جبل لبنان استقلالاً ذاتيًا وأيضا تم في عهده صدور الخط الهمايونى، وقد توفى السلطان عبدالمجيد الأول «زي النهارده» فى 25 يونيو 1861

المصرى اليوم

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