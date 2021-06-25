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أول تعليق من زيزو بعد تجديد عقده مع

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أول تعليق من زيزو بعد تجديد عقده مع الزمالك أول تعليق من زيزو بعد تجديد عقده مع

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أعرب أحمد سيد «زيزو» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن سعادته بتمديد عقده مع النادي في الفترة الحالية لمدة ثلاثة مواسم جديدة، موضحا أن استمراره في القلعة البيضاء أمر مهم له.

ووجه زيزو الشكر للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على حسم ملف تمدديد عقده، مشيراً إلى أنه تعرض لضغوطات شديدة في الفترة الماضية بعدما ترددت أنباء عن توقيعه لأندية أخرى، وهو أمر غير صحيح بالمرة.

وشدد زيزو على أنه يحب جماهير الزمالك ويدرك أن الجماهير تحبه وتقدره أيضا.

وأوضح زيزو، أنه جدد عقده مع القلعة البيضاء لمدة ثلاثة مواسم، مضيفا أنه صادفه سوء حظ في فترة سابقة قبل أن يبدأ في استعادة مستواه، موضحا أن الزمالك يركز حاليا من أجل التتويج ببطولتي الدوري وكأس .

المصرى اليوم

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