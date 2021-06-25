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«زي النهارده» اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط على يد كتائب فلسطينية 25 يونيو 2006

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«زي النهارده» اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط على يد كتائب فلسطينية 25 يونيو 2006 «زي النهارده» اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط على يد كتائب فلسطينية 25 يونيو 2006

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جلعاد شاليط هو ابن نعوم وأفيفا شاليط، وهما يهوديان من أصل فرنسى هاجرا لفلسطين قبل عقود وهو مولود في مدينة نهاريا في 28 أغسطس 1986،ثم انتقل مع عائلته إلى بلدة «متسبيه هيلاه» في الجليل الغربى وفى يوليو 2005 تم تجنيده في سلاح المدرعات وبعد أشهر من تجنيده وتحديدا في فجر مثل هذا ا«زي النهارده» في 25 يونيو 2006 فجرا وقع جلعاد في قبضة المقاومةالفلسطينية حيث تم أسره على يد مقاتلين تابعين لثلاثة فصائل فلسطينية مسلحة هي كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس وألوية الناصرصلاح الدين التابعة للجان المقاومة الشعبيةوجيش الإسلام في عملية عسكرية نوعية أطلقت عليها الجهات المنفذة اسم عملية الوهم المتبدد، وكانت هذه العملية استهدفت قوة إسرائيلية مدرعة ترابط ليلاً في موقع كيريم شالوم العسكرى الإسرائيلى على الحدود بين رفح وإسرائيل،ونجح المقاتلون الفلسطينيون في التسلل عبر نفق حفروه سابقاً تحت الحدود إلى الموقع الإسرائيلى وباغتوا القوة الإسرائيلية في هجوم قتل فيه جنديان وأصيب 5 آخرون بجروح وأسر شاليط وتم نقله بسرعة فائقة إلى مكان آمن ومجهول في عمق قطاع غزة رغم التعزيزات الجوية الإسرائيلية الفورية في سماء رفح قرب مكان تنفيذ الهجوم وعقب هذه العملية لم تتوقف المحاولات المخابراتية والعسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة للتحرى عن مصير شاليط ومكانه على مدار 3 سنوات في مناطق متفرقة في القطاع لكن باءت هذه المحاولات بالفشل ولا يزال مكان شاليط مجهولا غير أن بقاءه على قيد الحياة مازال أمرا مؤكدا حتى إنه في ذكرى مرور عام على أسر شاليط أرسلت كتائب القسام شريطا مسجلا بصوته بمناسبة مرور عام واحد على أسره قال فيه شاليط إنه محبط لعدم استجابة الإسرائيلية لمطالب القسام ومنذ أن أسر شاليط ظلت حركة حماس نيابة عن الكتائب الفلسطينيةتطالب بالإفراج عن أكثرمن ١٠٠٠سجين سياسى فلسطينى من ذوى الأحكام العاليةورفع الحصارالمفروض على قطاع غزةمقابل إطلاق سراح شاليط حياً وقد رفضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبةحتى اليوم شروط حماس وفى أكتوبر ٢٠٠٩ أصدرت كتائب القسام شريط يظهر فيه شاليط وبيده جريدة إخبارية فلسطينية بتاريخ ١٤سبتمبر٢٠٠٩وهويناشد رئيس الوزراءنتنياهوالموافقة على شروط حماس بأسرع وقت قبل فوات الأوان

المصرى اليوم

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