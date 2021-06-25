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ابتداءً من اليوم ولمدة 15 يومًا.. إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز وشراء باقات الحج

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ابتداءً من اليوم ولمدة 15 يومًا.. إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز وشراء باقات الحج ابتداءً من اليوم ولمدة 15 يومًا.. إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز وشراء باقات الحج

ابتداءً من اليوم ولمدة 15 يومًا.. إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز وشراء باقات الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها ستطلق البوابة الإلكترونية لحجز وشراء باقات الحج ابتداءً من الساعة الثانية ظهرًا بدءًا من اليوم الجمعة 15 ذي القعدة وحتى الساعة العاشرة مساءً من يوم الجمعة الموافق 29 ذي القعدة الحالي.

وكانت وزارة الحج والعمرة أغلقت مساء أمس الأول البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الراغبين بالتسجيل لحج لهذا العام؛ عند (558270) مسجلاً للحج؛ بعد أن أتاحت البوابة لمدة عشرة أيام؛ حيث بلغت نسبة الذكور المسجلين 59% مقابل 41% إناث.

وسجلت الفئات العمرية من 31 إلى 40 الأكثر تسجيلاً بنسبة 38 % تلتها الفئات العمرية من 21 إلى 30 بنسبة 26% ثم الفئات من عمر 41 إلى 50 بنسبة 20 % ثم الفئات العمرية الأقل من 20 سنة بلغت نسبتها 3 %، واحتلت الفئات العمرية الأكبر من 60 سنة أقل الفئات تسجيلاً للحج بنسبة 2 %.

واعتمدت وزارة الحج والعمرة ثلاث باقات خدمة فقط، واعتمدت تسميتها كالتالي: ضيافة مميزة "أبراج"، وهذه توازي الباقة المعتمدة في السنوات الماضية لباقة ضيافة (١) أبراج؛ إلا أنه أضيفت إليها تكاليف تطبيق الاشتراطات الصحية وتكاليف المواصفات والرسوم الجديدة التي تأثرت بها تسعيرة الباقة، وعليه تم اعتماد سعرها شاملة للنقل من داخل مكة وبين المشاعر المقدسة؛ لتكون ابتداءً من (16.560.50) ريالاً للحاج الواحد قبل إضافة الضريبة المضافة.

والباقة الثانية هي ضيافة مميزة "مخيمات"، وتوازي الباقة المعتمدة في السنوات الماضية لباقة ضيافة (١) مخيمات؛ إلا أنه أضيفت إليها تكاليف تطبيق الاشتراطات الصحية وتكاليف المواصفات والرسوم الجديدة التي تأثرت بها تسعيرة الباقة، وعليه تم اعتماد سعرها شاملة للنقل داخل مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة لتكون ابتداءً من (14.381.95) ريالاً للحاج الواحد قبل إضافة الضريبة المضافة.

والباقة الثالثة هي ضيافة "مخيمات"، وتوازي الباقة المعتمدة في السنوات الماضية لباقة (ضيافة 3 مخيمات)؛ إلا أنه أضيفت إليها تكاليف تطبيق الاشتراطات الصحية، وتكاليف المواصفات والرسوم الجديدة التي تأثرت بها تسعيرة الباقة؛ وعليه تم اعتماد سعرها شاملة للنقل من داخل مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة لتكون ابتداءً من (12.113.95) ريالاً للحاج الواحد قبل إضافة الضريبة المضافة.

وتقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة المستجد (كوفيد-19) وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عامًا) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

وزارة الحج والعمرة فيروس كورونا الجديد الحج ضيوف الرحمن لقاح كورونا موسم الحج المشاعر المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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