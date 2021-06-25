القبض على مواطنين اعتديا على العاملين في محطات الوقود
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف بن عبدالرحمن حكمي، بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات...
أطاحت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بأحد أكبر أوكار الغش، يدار من قبل مقيم من جنسية سورية وآخر من جنسية مصرية يعملان لحسابهما الخاص...
كرّم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، المواطن محمد بن عبدالله بن سليمان العليط، الذي أسهم في منع حدوث...
إطلاق صيف السعودية بـ11 وجهة سياحية
أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة «روح السعودية» عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021 تحت شعار «صيفنا على جوك» خلال المدة من 24...
عملت الجمعية الأهلية لتطوير وتنمية العمل التطوعي، بمنطقة القصيم «تطوير» وانطلاقاً من دورها في رفع ودراسة الأفكار والمشاريع،...
نفذت بلدية بيشة ممثلة في إدارة التراخيص الفنية، جولات رقابية على المكاتب الهندسية والمخططات السكنية، إذ تم رصد 40 مخالفة على...
نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة من إنقاذ طفلة بعمر 8 شهور بإزالة مشبك مفتوح، عن طريق المناظير...