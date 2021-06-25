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القبض على مواطنين اعتديا على العاملين في محطات الوقود

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ضبط 32 شخصا خالفوا تعليمات الحجر الصحي

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف بن عبدالرحمن حكمي، بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات...

55cd323b87.jpgجازان الوطن
59bbb475ca.jpg15 ذو القعدة 1442 هـ

الإطاحة بأكبر وكر لصناعة المنظفات المغشوشة تديره عمالة مخالفة

أطاحت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بأحد أكبر أوكار الغش، يدار من قبل مقيم من جنسية سورية وآخر من جنسية مصرية يعملان لحسابهما الخاص...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن
icon-clock.png14 ذو القعدة 1442 هـ

وزير الداخلية يكرم مواطن منع حدوث حريق في مبنى سكني

كرّم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، المواطن محمد بن عبدالله بن سليمان العليط، الذي أسهم في منع حدوث...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن
icon-clock.png14 ذو القعدة 1442 هـ

إطلاق صيف بـ11 وجهة سياحية

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة «روح السعودية» عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021 تحت شعار «صيفنا على جوك» خلال المدة من 24...

icon-byline.pngأبها: الوطن
icon-clock.png14 ذو القعدة 1442 هـ

جمعية تطوير تؤسس عددا من وحدات التطوع ضمن برنامج استدامة

عملت الجمعية الأهلية لتطوير وتنمية العمل التطوعي، بمنطقة القصيم «تطوير» وانطلاقاً من دورها في رفع ودراسة الأفكار والمشاريع،...

icon-byline.pngبريدة: الوطن
icon-clock.png14 ذو القعدة 1442 هـ

ضبط 40 مخالفة بناء في بيشة

نفذت بلدية بيشة ممثلة في إدارة التراخيص الفنية، جولات رقابية على المكاتب الهندسية والمخططات السكنية، إذ تم رصد 40 مخالفة على...

icon-byline.pngأبها: الوطن
icon-clock.png14 ذو القعدة 1442 هـ
المشبك

إزالة مشبك من مريء طفلة

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة من إنقاذ طفلة بعمر 8 شهور بإزالة مشبك مفتوح، عن طريق المناظير...

icon-byline.png‏مكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png14 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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