شرطة حائل: القبض على مواطنين اعتديا على العاملين بمحطات وقود وسلب ما بحوزتهم

★ ★ ★ ★ ★

جرى إيقافهما واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا (3) جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته بمدينة حائل، تمثلت في الاعتداء على العاملين في محطات تعبئة الوقود وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.شرطة حائل النيابة العامة حائل