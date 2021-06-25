«وصفوها برحلة سفاري».. سياح أسبان يستقلون «تروسيكل» لزيارة وادى الملوك في الأقصر

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أثار مشهد استقلال عدد من السائحين الأسبان «تروسيكل»، خلال زيارتهم لمنطقة وادي الملوك الأثرية بالبر الغربي في الأقصر، ردود أفعال متباينة بين العاملين في قطاع السياحة والمواطنين، حيث اعتبرها البعض رسالة بأن مصر آمنة، فيما وصف رواد التواصل الاجتماعى بأنها تشبه رحلة سفارى لزيارة المناطق الأثرية العتيقة في غرب المدينة.

وتداول رواد التواصل الاجتماعى «فيسبوك» الصورة التي نشرها أحمد الصعيدى، صاحب «التروسيكل»، للسائحين خلال رحلتهم لمنطقة وادى الملوك، غرب الأقصر، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وكتب تعليقا على الصورة «السياحة فن مش عن عن»، وحازت الصورة على العديد من الاعجابات والتعليقات والآن وصفتها بأنه دعاية لتنشيط السياحة في الأقصر.

وقال أحمد الصعيدى، صاحب الصورة، إنها المرة الأولى التي يقوم فيها بتوصيل سائحين بواسطة «التروسيكل»، إلى منطقة وادي الملوك، مشيرا إلى أنه يعمل في نقل البضائع والمواطنين البسطاء في المناطق التي يصعب دخول السيارات إليها ومن بينها منطقة البر الغربي للأقصر، موضحا أنه كان في قمة سعادته بهذا العمل الذي يجذب الأنظار نحو اثار بلدنا وحضارتها التي ياتى إليها السياح من كل مكان في العالم.

وأضاف كنت أسير بجانب منطقة سياحية فوجدت مجموعة من السياح، فداعبتهم بكلمة: تاكسي- تاكسي، فوجدتهم يضحكون بصوت عال ويتحدثون بالأسبانية مع بعضهم البعض، وقرروا أن يركبوا معي لتوصيلهم لوادى الملوك بعد أن اشترطوا ألا يدفعوا أكثر من 30 جنيها، أي ما يوازي دولارين،، مشيرا إلى أنهم فرحوا بالرحلة والتقطوا العديد من الصور التذكارية وهم فوق التروسبكل.