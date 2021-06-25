مصرع شخص وإصابة 3 إثر سقوطهم في بالوعة صرف صحي بالمنوفية

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شهدت قرية قويسنا البلد التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر سقوطهم في بالوعة صرف صحي. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة.



من جانبه، أكد خالد النمر، رئيس مركز ومدينة قويسنا، أن الواقعة تعود إلى قيام أحد الأشخاص «يعمل سائق جرار صرف صحي»، بفتح أحد مطابق الصرف الصحي بقرية قويسنا البلد، وغير المجهزة للعمل حتي الآن لإلقاء الصرف الصحي بها، متابعًا: «خرطوم الصرف الصحي حصل به انسدادـ فنزل أحد الاشخاص لتسليكه».

وأضاف، أن الشخص الأول نزل في المطبق فسقط، ثم قام 3 آخرين بالنزول خلفه واحدًا تلو الآخر، ما أدى إلى وفاة صاحب الجرار وإصابة 3 آخرين. وعلى الفور انتقل عدد من القيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن جهتها تباشر النيابة العامة التحقيقات.