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"أمانة الرياض" تكشف ملابسات إزالة السوق النسائي المجاور لـ"أسواق حجاب"

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"أمانة الرياض" تكشف ملابسات إزالة السوق النسائي المجاور لـ"أسواق حجاب" "أمانة الرياض" تكشف ملابسات إزالة السوق النسائي المجاور لـ"أسواق حجاب"
قالت: تم منح المستأجرات مهلاً كافية لنقل مواقعهن إلى أخرى بديلة

كشفت أمانة الرياض ملابسات وتفاصيل ما أُثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول إزالة سوق الجوهرة النسائي المجاور لسوق حجاب بحي النسيم، بعد تداول معلومات غير دقيقة عنه.

وأوضحت "الأمانة" أنه أُبرم عقد استثماري مع إحدى المؤسسات للاستفادة من الأرض التي أقيم عليها السوق وفقاً للائحة التصرف بالعقارات البلدية، ثم لاحقاً، وتنفيذاً للقرارات والضوابط النظامية المستجدة والقاضية بتطبيق المخطط الأصلي المعتمد لتلك الأرض الذي يقضي بإعادة الأرض كمواقف للمركبات، ومراعاة لأوضاع المستأجرات والمستثمر؛ تقرر استمرار العقد الخاص بالسوق إلى حين انتهائه.

وأضافت أنه وبعد انتهاء العقد، ونظراً لظروف المستأجرات، فقد تم منحهن مهلاً متعددة إضافية بما يسمح لهن بوقت كاف للانتقال إلى مواقع أخرى بديلة، حرصاً على مصدر رزقهن، حيث من المقرر أن تنتهي المهلة بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة، وبموجبه سيتم المباشرة في إغلاق السوق وإزالته في الموعد المحدد تنفيذاً للأنظمة ذات الصلة.أمانة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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