محافظ بورسعيد: تنفيذ 9 قرارات إزالة مباني مخالفة بمنطقة القابوطي الجديد

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عن قيام الأجهزة التنفيذية بحى الجنوب، بتنفيذ 9 قرارات إزالة لمبانى مخالفة في منطقة القابوطى الجديد، بحى الجنوب، وذلك برئاسة أحمد زغلف رئيس حى الجنوب، وهذه التعديات تم رصدها بصَور الأقمار الصناعية من مركز المتغيرات المكانيه برئاسة المهندسة نهال عبدالعزيز، مع منظومة الرصد اليومي لأي تعدي أو مخالفات على أراضي الدولة.

وأكد «محافظ بورسعيد» أن هذه الحملات تأتى استكمالا لجهود الأجهزة التنفيذية في إزالة التعديات على أملاك الدولة وفرض الانضباط، تماشيا مع خطة الدولة لاستغلال الأراضى في إقامة المشروعات القومية التي تخدم الصالح العام، مشددا على توقيع العقوبات على المخالفين ومنع عودة أشكال التعدى على الأراضى مرة أخرى.