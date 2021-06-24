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مسؤول: الجيش الأثيوبي يقصف تيجراي بطريقة عنيفة أودت بحياة مدنيين

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مسؤول: الجيش الأثيوبي يقصف تيجراي بطريقة عنيفة أودت بحياة مدنيين مسؤول: الجيش الأثيوبي يقصف تيجراي بطريقة عنيفة أودت بحياة مدنيين

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قال مسؤول بقطاع الصحة في إقليم تيجراي إن عدد المدنيين الذين قتلوا في ضربة جوية بإقليم تيجراي الإثيوبي ارتفع إلى 51 فضلا عن فقد 33 آخرين مشككًا في رواية الجيش بسقوط مقاتلين فقط في الغارة.

وأدلى المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه بالتصريحات في الوقت الذي يسعى فيه مسعفون ومنظمات إغاثة لإجلاء عشرات من المصابين بجروح خطيرة من بلدة توجوجا إلى مقلي عاصمة الإقليم الواقعة على بعد 25 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي، وذلك بعد مرور يومين على القصف، وفق رويترز.

وقال المسؤول إن 68 مصابًا على الأقل وصلوا إلى مستشفيات في مقلي، مضيفا أن العدد الإجمالي للمصابين أكثر من مائة على الأرجح.

كان الهجوم أحد أعنف الحوادث المبلغ عنها خلال شهور بالمنطقة التي قالت إن أغلب القتال فيها قد انتهى العام الماضي. وأبلغ سكان عن ازدياد الاشتباكات هذا الأسبوع في بلدات شمالي مقلي.

المصرى اليوم

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