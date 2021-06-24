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نبيه: أغلقنا ملف كأس .. وهدفنا الفوز على المقاصة وحصد النقاط الثلاث

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نبيه: أغلقنا ملف كأس مصر.. وهدفنا الفوز على المقاصة وحصد النقاط الثلاث نبيه: أغلقنا ملف كأس .. وهدفنا الفوز على المقاصة وحصد النقاط الثلاث

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أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، على أهمية مواجهة للمقاصة في بطولة الدوري الممتاز.

وقال نبيه في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن الفريق أغلق تماماً ملف بطولة كأس مصر، ويصب تركيزه حاليا على مواجهة الفريق الفيومي في الدوري وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف أن الفريق سيخوض اللقاء بهدف واحد وهو تحقيق الانتصار، مشيرا إلى أن هدف الفريق هو الحصول على نقاط أي مباراة يخوضها خلال الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته قائلاً: «خضنا المباريات بشكل سريع خلال الفترة الماضية، لذلك علينا نسيان كل المواجهات السابقة والتركيز فقط على الفوز في المباريات المتبقية لنا بالدوري».

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، على الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة.

المصرى اليوم

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