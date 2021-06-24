نيابة بنها تصدر قرارها بحق المدرس المتهم بالتحرش بالطالبات

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أمرت نيابة قسم ثاني بنها حبس المدرس المتهم بالتحرش بطالبات مدرسة تجريبية ببنها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، حيث صدر القرار منذ قليل عقب انتهاء التحقيقات مع مقدمي البلاغ من أولياء الأمور والطالبات ومواجهة المتهم بأقوالهم التي أنكرها تماما، حيث من المقرر استمرار التحقيقات السبت المقبل عقب ورود تحريات المباحث وعرض المتهم على المحكمة الجزئية للنظر في تجديد حبسه.



سأل المحققون عددا من الفتيات الشاكيات وتتراوح أعمارهن مابين 14 عاما حتى 21 عاما، حيث اتهمن المدرس المتهم بالتحرش بهن في فترات وأعوام سابقة خلال دراستهن معه في الدروس، فيما أنكر المتهم كل الاتهامات، مؤكدا أمام جهات التحقيقات التي أنهت تحقيقاتها منذ قليل أن وراء الاتهام بعض المشكلات والخلافات بينه وبين إحدى الشاكيات والتي قام بطردها من مجموعة درس خصوصي منذ عام ونصف مما تسبب في التربص به واتهامه بالتحرش.



فيما كشفت تحقيقات لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية لبحث واقعة إتهام مدرسة بإحدي المدارس التجريبية ببنها، أن زملاء المدرس المذكور وعددا من أولياء امور المدرسة الذين شملهم البحث والتقصي أكدوا حسن سير وسلوك المتهم وأنه لم ترد منه شكوى واحدة منذ تعيينه بالمدرسة حتى الآن.



كانت أجهزة الأمن بالقليوبية أعلنت ضبط مدرس إتهمته إحدي السيدات بالتحرش بطالبات في إحدى مدارس مدينة بنها التجريبية مدعية أن المدرس اعتاد التحرش بالفتيات منذ فترة. وتلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارًا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها بورود بلاغ من 3 فتيات طالبات بمدرسة تجريبية ببنها بقيام مدرس اللغة الإنجليزية بالتحرش بهن. وجرى تحرير محضر وجرى ضبط المدرس وتولت النيابة التحقيق.