أخبار عاجلة

وزير الشؤون الإسلامية: زيارة سلطان عمان للمملكة تؤكّد متانة العلاقات الأخوية التاريخية -
"في علاقتنا الشعر بالوصف عيّا".. العمانيون يتغنّون بأخوتهم للسعوديين في أنشودة شجيّة -
"الزراعة" تكشف الطرق الصحيحة لشراء الاضحية السليمة وكشف التلاعب فيها -
اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء -
علاء عابد: التجربة أثبتت ضرورة تعديل قانون لائحة مجلس النواب -
لليوم التاسع على التوالي .. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا» -
وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور مكتبة الإسكندرية ويتعرف على مقتنياتها -
البنك الأهلي يستعد للأهلي بوديتين -
ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع -
متحدث الصحة: علينا جميعًا الالتزام والتقيد بالإجراءات الإحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

نيابة بنها تصدر قرارها بحق المدرس المتهم بالتحرش بالطالبات

Print
نيابة بنها تصدر قرارها بحق المدرس المتهم بالتحرش بالطالبات نيابة بنها تصدر قرارها بحق المدرس المتهم بالتحرش بالطالبات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة قسم ثاني بنها حبس المدرس المتهم بالتحرش بطالبات مدرسة تجريبية ببنها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، حيث صدر القرار منذ قليل عقب انتهاء التحقيقات مع مقدمي البلاغ من أولياء الأمور والطالبات ومواجهة المتهم بأقوالهم التي أنكرها تماما، حيث من المقرر استمرار التحقيقات السبت المقبل عقب ورود تحريات المباحث وعرض المتهم على المحكمة الجزئية للنظر في تجديد حبسه.


سأل المحققون عددا من الفتيات الشاكيات وتتراوح أعمارهن مابين 14 عاما حتى 21 عاما، حيث اتهمن المدرس المتهم بالتحرش بهن في فترات وأعوام سابقة خلال دراستهن معه في الدروس، فيما أنكر المتهم كل الاتهامات، مؤكدا أمام جهات التحقيقات التي أنهت تحقيقاتها منذ قليل أن وراء الاتهام بعض المشكلات والخلافات بينه وبين إحدى الشاكيات والتي قام بطردها من مجموعة درس خصوصي منذ عام ونصف مما تسبب في التربص به واتهامه بالتحرش.


فيما كشفت تحقيقات لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية لبحث واقعة إتهام مدرسة بإحدي المدارس التجريبية ببنها، أن زملاء المدرس المذكور وعددا من أولياء امور المدرسة الذين شملهم البحث والتقصي أكدوا حسن سير وسلوك المتهم وأنه لم ترد منه شكوى واحدة منذ تعيينه بالمدرسة حتى الآن.


كانت أجهزة الأمن بالقليوبية أعلنت ضبط مدرس إتهمته إحدي السيدات بالتحرش بطالبات في إحدى مدارس مدينة بنها التجريبية مدعية أن المدرس اعتاد التحرش بالفتيات منذ فترة. وتلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارًا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها بورود بلاغ من 3 فتيات طالبات بمدرسة تجريبية ببنها بقيام مدرس اللغة الإنجليزية بالتحرش بهن. وجرى تحرير محضر وجرى ضبط المدرس وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في مصر

عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في مصر

اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء

اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء

علاء عابد: التجربة أثبتت ضرورة تعديل قانون لائحة مجلس النواب

علاء عابد: التجربة أثبتت ضرورة تعديل قانون لائحة مجلس النواب

لليوم التاسع على التوالي .. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا»

لليوم التاسع على التوالي .. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا»