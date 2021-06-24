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ارتفع سعر الذهب في مصر، مساء اليوم الخميس 24 يونيو 2021، بقيم بسيطة تتراوح مابين 2 و4 جنيهات على المستوى المحلى، على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية بسبب ارتفاع مؤشر الدولار.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء الخميس، يبلغ،885، وكان في الصباح 882 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر بلغ، 774 جنيها، وكان في الصباح 771 جنيها، والعيار 18 قيراطًا بلغ، 663 جنيها، وكان في الصباح 661 جنيها، والجنيه الذهب بسعر، 6190 جنيها وكان في الصباح، 6180 جنيها .

فيما واصل سعر الذهب عالميا في حالة عدم الاستقرار والتأثر السريع بالتصريحات الاقتصادية تراجع الذهب عالميا في تعاملات الخميس، في مقابل ارتفاع مؤشر الدولار لأعلى مستوى له منذ 11 اسبوعا تقريبا، والذى تربطه علاقة عكسية بالذهب، وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.45%، بعد صدور مؤشر مديرى المشتريات التصنيعى الأمريكى أفضل من المتوقع، 62.6 في يونيو، بينما جاء مؤشر مديرى المشتريات الخدمى أقل من المتوقع، 64.8 .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الخميس،782.52 جنيه، وكان في الصباح 786.58 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،775.38 $، وكانت في الصباح 1,780.92 $.

«المصري اليوم» تنشر اسعار الذهب مساء اليوم الخمييس 24 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 882 إلى 885 عيار 22 809 إلى 811 عيار 21 772 إلى 774 عيار 18 662 إلى 663 عيار 14 515 إلى 516 عيار 12 441 إلى 442 الاونصة 27،439 إلى 27،510 الجنيه الذهب 6،176 إلى 6،192 الكيلو 882،268 إلى 884،571



متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، مساء اليوم الخميس 24 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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