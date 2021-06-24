أخبار عاجلة

وزير الشؤون الإسلامية: زيارة سلطان عمان للمملكة تؤكّد متانة العلاقات الأخوية التاريخية -
"في علاقتنا الشعر بالوصف عيّا".. العمانيون يتغنّون بأخوتهم للسعوديين في أنشودة شجيّة -
"الزراعة" تكشف الطرق الصحيحة لشراء الاضحية السليمة وكشف التلاعب فيها -
اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء -
علاء عابد: التجربة أثبتت ضرورة تعديل قانون لائحة مجلس النواب -
لليوم التاسع على التوالي .. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا» -
وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور مكتبة الإسكندرية ويتعرف على مقتنياتها -
البنك الأهلي يستعد للأهلي بوديتين -
ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع -
متحدث الصحة: علينا جميعًا الالتزام والتقيد بالإجراءات الإحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير الدولة للأعمال يكشف إنجازات القطاع العام خلال 7 سنوات

Print
وزير الدولة للأعمال يكشف إنجازات القطاع العام خلال 7 سنوات وزير الدولة للأعمال يكشف إنجازات القطاع العام خلال 7 سنوات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف هشام توفيق، وزير الدولة لقطاع الأعمال، أهم إنجازات القطاع العام خلال 7 سنوات من بداية حكم الرئيس عبدالفتاح .

وقال «توفيق» في اتصال هاتفي ببرنامج «حوار الخميس» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» مساء اليوم الخميس إن الدولة المصرية ستقوم بإنتاج أول سيارة كهربائية في الربع الثالث من عام 2022، مشيرًا إلى أن أسعارها تتراوح ما بين 300 إلى 400 ألف حسب إمكانيات السيارة قبل خصم 50 ألف جنيه كحافز لاستخدامها.

وأضاف أن قطاع الأعمال شهد حدوث تغيير جذري في القانون الحاكم في شركات قطاع الأعمال وهذا يتيح للشركات أن تتحكم في إدارة الشركات نفسها وبالتالي يكون في حوكمة وكفاءة أكثر في التشغيل، مستطردًا «الرئيس السيسي عودنا على مواجهة المشاكل بتجرد كامل للوصول إلى النتيجة المطلوبة وأخذ القرارات التي تحتاج إلى شجاعة وهي أهم خطوة يليها خطوات إصلاح في كثير من القطاعات».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يصدَّق على 10 قوانين.. تعرف عليهم

السيسي يصدَّق على 10 قوانين.. تعرف عليهم

السيسي يوجه باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي

السيسي يوجه باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي

السيسي يصدق على 10 قوانين جديدة (التفاصيل)

السيسي يصدق على 10 قوانين جديدة (التفاصيل)

رسالة من السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.. وشكري يتوجه إلى بلجيكا لتسليمها

رسالة من السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.. وشكري يتوجه إلى بلجيكا لتسليمها