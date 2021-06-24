القيادى بحركة «فتح» محمد النمورة لـ«المصرى اليوم»: يجب تحييد التجاذبات بين الفصائل من أجل إعمار غزة (حوار)

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قال عضو المجلس الثورى لحركة فتح، محمد النمورة، إنه يجب فرض حالة إنهاء الانقسام فى حوار القاهرة مع حركة «حماس»، لبناء نظام سياسى واحد من أجل تحقيق أهداف، وهى دحر الاحتلال وتكريس سيادة الدولة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة للذهاب إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأوضح النمورة، فى حوار خاص لـ«المصرى اليوم»، أنه يجب تشكيل لجنة وطنية تترأسها منظمة التحرير من خلال أجهزتها بالسلطة الفلسطينية لتنفيذ إعادة إعمار غزة والبعد عن التجاذبات الفصائلية حتى يستفيد الشعب الفلسطينى من إعادة إعمار منازله.

وإلى نص الحوار:

* بداية.. ما هى القضايا المختلفة فى الحوار الوطنى بين الفصائل فى القاهرة الآن عما سبق؟

- الأمور المختلفة هى أنه يجب فرض حالة إنهاء الانقسام بين شطرى الوطن، فى الضفة وغزة ويجب أن تتجه هذه الحوارات إلى هذا الاتجاه، لبناء نظام سياسى واحد، لننطلق للأهداف التى تفيد الشعب الفلسطينى والانتخابات المقبلة.

* وما هى هذه الأهداف؟

- دحر الاحتلال وتكريس سيادة دولة فلسطين وإعادة إعمار غزة وبناء المؤسسات التى بالفعل هى مكتملة لكن يجب تفعيلها ويجب تفعيل ما ينقصها، وحل المشاكل التى تكرس الانقسام.

* تقصد أن ما ينقص تلك المؤسسات هو حل المشاكل بين فتح وحماس حول الموظفين مثلا وغيرها من القضايا العالقة؟

- إذا حسنت النوايا، فكل شىء قابل للحل وحركة فتح يدها ممدودة أفضل، وعلى كل فصيل يريد أن يتقاسم مع غيره من الفصائل من أجل تحقيق مصالحة حقيقية، تتوج بإنهاء الانقسام، خاصة فى قطاع غزة لتقام حكومة موحدة أيا كان مسماها، سواء حكومة وطنية أو حكومة وفاق، فالمسميات لا تعوقنا بل ما يعوقنا هو أن نتوحد فقط لكى نذهب لاحقا إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

* هل يعنى ذلك أن الأهم هو الحديث فى القاهرة عن الانتخابات رغم تأجيلها من قبل الرئيس محمود عباس «أبومازن»؟

- بالفعل وأيضًا يجب أن تركز الحوارات على القدس لأن الوضع فى القدس ليس على ما يرام بسبب العدوان الإسرائيلى وانتهاك الأراضى، ولأنه بمنظور المجمتع الدولى فهى أراض محتلة، والدولة المارقة التى تسمى إسرائيل تنتهك كل القرارات الدولية ويجب أن تتفهم حماس ذلك، ولا نتشاجر فى قضايا سيتم حسمها داخليا بيننا، ولكن الأهم هى القدس الآن.

* وماذا عما حدث فى جنين؟

- ما حدث هو إرهاب دولة إسرائيلية لأن هناك فرقة إسرائيلية إرهابية تهاجم المدن الفلسطينية فى المنطقة «A» ذات السيادة الفلسطينية الخالصة والشعب الفلسطينى بأجهزته الأمنية سيقف أمام الاحتلال، وحقنا، كحركة فتح، هو الكفاح المسلح الذى يقننه القانون الدولى ونحن فى حركة فتح لا نقدس الوسيلة بل نقدس الهدف، وهو الحفاظ على الدولة والشعب الفلسطينى، وهناك شبه توافق بين كل الأطراف الفلسطينية لتفعيل الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية، ولكن بالتأكيد وسائل النضال مشروعة حسب القرارات الدولية، ولكن نحن نختار الوسيلة السلمية حتى الآن حتى لا ينتقدنا أحد.

* هناك أزمة على آلية تنفيذ إعمار غزة بين السلطة الفلسطينية وحماس، فماذا يحدث؟

- إعادة إعمار غزة قضية خطيرة لأنه بعد حروب 2008، و2012، و2014، وبعد ذلك فى 2021، ففى كل المرات السابقة لم يتم إعادة إعمار غزة بسبب تعنت الفصائل على من يكون المسؤول، وبالتالى تتحجج إسرائيل بذلك وتمنع دخول مواد البناء والإعمار وتعطل العملية، ولذلك يجب أن يتفوق هدف الإعمار على التجاذبات بين الفصائل، وأنسب حل هو تشكيل لجنة وطنية تشرف عليها منظمة التحرير الممثل الشرعى للفلسطينيين ومن خلال أجهزتها فى السلطة الفلسطينية، لذلك يجب أن نحيد تلك التجاذبات حتى لا يتوه الشعب الفلسطينى بين هذه التجاذبات حتى يتم الإعمار لمصلحة الشعب الفلسطينى المكلوم.