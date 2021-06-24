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جماعة من السكان الأصليين في كندا تعثر على 751 قبرا مجهولا في موقع مدرسة سابقة

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جماعة من السكان الأصليين في كندا تعثر على 751 قبرا مجهولا في موقع مدرسة سابقة جماعة من السكان الأصليين في كندا تعثر على 751 قبرا مجهولا في موقع مدرسة سابقة

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قالت جماعة من السكان الأصليين بمقاطعة ساسكاتشوان الكندية اليوم الخميس إنها عثرت على 751 قبرا مجهولا في موقع مدرسة داخلية كاثوليكية سابقة وذلك بعد اسابيع من كشف مماثل هز البلاد.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن نبأ الكشف الجديد في مدرسة ماريفال إنديان ريزيدنشيال الواقعة على بعد 140 كيلومترا من ريجينا عاصمة المقاطعة «أحزنه للغاية».

وقال للسكان الأصليين إن «الأذى والصدمة التي تشعرون بها تتحملها كندا بأكملها».

وقال قائد الشرطة للصحفيين إنه لم يتضح عدد رفات الأطفال.

وقال إن الكنيسة التي كانت تدير المدرسة أزالت شواهد القبور.

وقال «لم نحرك شواهد القبور. إزالة شواهد القبور جريمة في هذا البلد. نتعامل مع المكان باعتباره مسرح جريمة».

وتضمن نظام التعليم الداخلي الذي كان متبعا في الفترة من 1831 إلى 1996 نقل نحو 150 ألف طفل من السكان الأصليين من عائلاتهم وإحضارهم إلى مدارس كاثوليكية داخلية تدار بالوكالة عن الاتحادية.

المصرى اليوم

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