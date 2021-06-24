مسؤول أمريكي: هناك خلافات عميقة في المحادثات النووية مع إيران

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قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الخميس إن هناك خلافات عميقة بين الولايات المتحدة وإيران يتعين أن يتجاوزها البلدان خلال المحادثات بشأن العودة للامتثال للاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وإذا لم يتسن تجاوزها في المستقبل المنظور فستضطر واشنطن لإعادة النظر في النهج الذي تتبعه.

وقال المسؤول للصحفيين «هذه العملية لن تستمر للأبد... لدينا خلافات بالفعل لكن إذا لم نتمكن من تخطيها في المستقبل المنظور فأعتقد أن علينا الاجتماع من جديد لمعرفة سبيل... المضي قدما».

واختتمت جولة المحادثات السادسة يوم الأحد بعد يومين من انتخاب إبراهيم رئيسي المنتمي لغلاة المحافظين رئيسا جديدا لإيران. ومن المقرر أن يتولى رئيسي، وهو كبير قضاة سابق ويخضع لعقوبات أمريكية، المنصب في أغسطس آب.

وقال المسؤول، الذي تحدث إلى صحفيين بشرط عدم نشر اسمه، إن الوفد الأمريكي يتوقع العودة إلى فيينا للمشاركة في جولة سابعة من المحادثات في المستقبل القريب لكنه لا يعلم متى على وجه التحديد، وفق رويترز.

وأبرمت إيران الاتفاق النووي مع قوى كبرى في 2015 للحد من برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وهو سبيل محتمل لتطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية والتي فرضتها الأمم المتحدة عليها.

لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران مما دفعها للبدء في مخالفة بعض بنود الاتفاق. ويسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن لإحياء الاتفاق.