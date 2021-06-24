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4 انتصارات في ختام الجولة الثانية لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب

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الأخضر يتخطى اليمن بثنائية ويتصدر مجموعته

4 انتصارات في ختام الجولة الثانية لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب

اختتمت مساء اليوم الخميس، الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم وتستمر حتى السادس من شهر يوليو الجاري.

وفي المجموعة الثالثة، حقق منتخب السنغال فوزاً بنتيجة 5-1 على نظيره جزر القمر، وسجل له كل من سليمان فاي (هدفين) وإبراهيم سيك وما ماي فاي وما مادو، بينما جاء هدف منتخب جزر القمر بواسطة اللاعب عادل محمود.

وفي نفس المجموعة، حقق منتخب العراق فوزاً بهدفين دون رد على منتخب لبنان، سجلهما بلند أزاد كلوي وعبدالقادر أيوب جميل.

بتلك النتائج، يرتفع رصيد منتخب السنغال لـ6 نقاط في صدارة جدول الترتيب، يليه منتخبا العراق وجزر القمر بـ3 نقاط، ثم منتخب لبنان بدون رصيد.

وفي المجموعة الرابعة، حقق منتخب تونس فوزاً بهدف دون رد أمام منتخب أوزبكستان سجله اللاعب محمد عزيز، بينما فاز منتخب بنتيجة 2-1 على نظيره اليمني، وسجل له عبدالله رديف ومشاري النمر، بينما أحرز سليمان هزازي هدف منتخب اليمن بالخطأ في مرماه.

بتلك النتائج، يرتفع رصيد منتخبي السعودية وتونس لـ6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، يليهما اليمن وأوزبكستان بدون رصيد.

4 انتصارات في ختام الجولة الثانية لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب

4 انتصارات في ختام الجولة الثانية لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب

4 انتصارات في ختام الجولة الثانية لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب

4 انتصارات في ختام الجولة الثانية لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب

السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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