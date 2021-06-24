شاهد.. "صحة ينبع" تواصل تقديم خدمة لقاح كورونا بطريقة منظمة

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يديرها نخبة من الكوادر والأطقم المتخصصة وفقًا للإجراءات الطبية

يواصل القطاع الصحي بمحافظة ينبع تقديم خدمة لقاح كورونا داخل المحافظة وبعض المراكز التابعة لها للمواطنين والمقيمين بعد تهيئتها لاستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة من خلال تجهيز عددٍ من العيادات لتلقي اللقاحات يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة والمدربة وفقًا للإجراءات الطبية المرتبطة بلقاح كورونا.

وفي التفاصيل، تعد هذه الخطوة امتدادًا للجهود التي تبذلها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من آثار جائحة كورونا بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية والتشديد على أن صحة الإنسان أولاً التي تضعها الدولة في أولى اهتماماتها وتوفير اللقاحات الآمنة والمعتمدة دوليًا في وقت قياسي للحد من انتشار هذا الفيروس.

ومن ضمن هذا المراكز الفاعلة في المحافظة مركز لقاحات طيبة بينبع البحر، حيث يتكون المركز من عدة مسارات حتى إعطاء اللقاح ويحتوي 13عيادة ومناطق انتظار بعد التطعيم للراحة والاطمئنان ومنطقة لحفظ وتحضير اللقاح وعيادة للطوارئ جهزت بالكامل لاستقبال المواطنين والمقيمين وتقديم خدمة التطعيم لهم وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سهولة وصول المستفيدين.

ويتلقى المراجع للقاح بدءًا من مكاتب الاستقبال وحتى الوصول لعيادة التطعيم والانتهاء بعيادة المراقبة بعد التطعيم أقل من الدقيقتين ليجد أخذ اللقاح وسط متابعة من أطباء أكفاء إضافة إلى عيادات انتظار مجهزة بكل الاحتياطات الوقائية لضمان سلامة المتقدمين لأخذ اللقاح وسط إجراءات مشددة في التباعد ولبس الكمامات وكذلك تنظيم حركات الدخول والخروج.

ويشارك في مركز اللقاح المتطوعون والمتطوعات في فرع جامعة طيبة والهلال الأحمر والمتطوع الصحي عملهم الميداني بتنظيم وتوجيه الراغبين في تلقي اللقاح وفق بروتوكولات الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي هذا الصدد، أكد مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع الدكتور أيمن خلاف أن العناية والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بصحة المواطنين والمقيمين وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة، مشيرًا إلى الدور البارز الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة في اتخاذ التدابير اللازمة والعلمية للتصدي والوقاية من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

ودعا الدكتور خلاف المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح لتعزيز مناعة المجتمع بوصفه جزءًا من الوقاية التي تُسهم في عودة الحياة لطبيعتها - بإذن الله -.

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