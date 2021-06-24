تحرير 80 محضرًا وتنفيذ 73 إزالة إدارية في حملة بمدينة الأقصر

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نفّذ مجلس مدينة الأقصر، بقيادة العميد طارق لطفي، رئيس المدينة، حملة مكبرة، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء أشرف منير، نائب مدير الأمن، وقيادة اللواء نادر وصفي، مساعد مدير الأمن، والمقدم خالد الغول، مدير إدارة مرافق الأقصر، والرائد محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث شرطة المرافق، حملة مكبرة داخل نطاق مدينة الأقصر.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة التندات المخالفة وإزالة جميع إشغالات الباعة الجائلين وتحرير 36 محضر اشغال طريق، و7 محاضر نظافه عامة، 12 محضر تصالح عدم ارتداء الكمامة، و9 بائعين متجولين، وضبط ٣ مقهى بـ 11 شيشة، و23 مضبوطات، و73 إزالات إدارية، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واستهدفت الحملة الممشى السياحي وشارع المستشفى العام والمطحن وأسفل كوبري أبوالجود ومدرسة الصنايع سيراً على الأقدام ولمدة ثلاث ساعات متواصلة.

من جانبه أفاد رئيس مدينة الأقصر، أنه تم رفع الإشغالات الموجودة بالشوارع والتي تعيق حركة المواطنين والمركبات وتسبب التكدس المروري، بالإضافة إلى مواصلة قسم النظافة بحي وسط أعمال النظافة المكثفة وكنس جميع مخلفات القمامة أولاً بأول بعد رفع الاشغال، لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

وشارك في الحملة النقيب تامر عباس والنقيب أيمن إسماعيل ضباط إدارة شرطة مرافق الأقصر، ومختصين شرطة الكهرباء ومشرفي قطاع الكهرباء بحي وسط، وأحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية، وأحمد عبدالعزيز نائب رئيس حي وسط وعبدالكريم أحمد، نائب رئيس الحي لشؤون النظافة، وأحمد محمود دياب مسؤول قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، ومصطفى العادلي متابعة ميدانية، وفرقة التدخل السريع بالمحافظة وحملة المدينة وحملة المعدات الثقيلة.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر، بتكثيف مجهودات الأجهزة التنفيذية والأمنية لرفع الاشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة التزام المقاهى والمطاعم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.