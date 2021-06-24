السفير الأمريكي يعود إلى موسكو بعد مغادرته وقت تأزم العلاقات

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عاد جون سوليفان السفير الأمريكي لدى روسيا إلى موسكو اليوم الخميس بعد تحسن طفيف في العلاقات الثنائية عقب قمة بين رئيسي البلدين.

وكان السفير قد غادر روسيا في أبريل نيسان خلال ظل أزمة دبلوماسية في ذلك الحين.

والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 16 يونيو حزيران وأجريا محادثات وصفاها بأنها عملية أكثر منها ودية. ولا تزال العلاقات السياسية متوترة بين البلدين.

وقال سوليفان في تصريح نشره المتحدث باسم السفارة الأمريكية على تويتر "وصلت إلى موسكو اليوم... مستعد للعمل مع... روسيا لتحقيق هدفنا بوجود علاقة مستقرة" بين البلدين.

وقال السفير في تصريحات سابقة نقلتها وكالة إنترفاكس للأنباء إنه ينبغي للبلدين التحلي بالصراحة والانفتاح تجاه القضايا الخلافية.

وعاد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إلى واشنطن هذا الأسبوع.