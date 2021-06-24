فلسطين: النتائج الأولية لوفاة نزار بنات غير طبيعية

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قالت الهيئة المستقلة ومؤسسة الحق لحقوق الإنسان مساء الخميس، إن تشريح جثمان الناشط والمعارض نزار بنات أظهرت وجود إصابات تتمثل في كدمات في مناطق عديدة من جسده، وسبب وفاته «غير طبيعي».

وأكدت المؤسستان الحقوقيتان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدتاه في مدينة رام الله، بشأن التحقيقات الأولية في ظروف وفاة بنات اثناء اعتقاله من قبل أجهزة أمن في الخليل، أن نتائج التشريح أظهرت إصابات بالرأس والعنق والصدر والظهر والأطراف العلوية والسفلية ووجود آثار تربيط في اليدين وكسور في الأضلاع.

وقال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك إن نتائج التشريح تظهر وجود كدمات في جميع اجزاء الجسم وكسور في الاضلاع وأن الوفاة غير طبيعية، وفق وكالة «معا» الفلسطينية.

وطالب الدويك بفتح تحقيق جنائي بشأن حادثة وفاة الناشط بنات، وبإلغاء حالة الطوارئ وتعديل التشريعات الخاصة بالاعتقالات والتحقيقات، وبإطلاق سراح كل معتقلي الرأي وفتح المجال لحرية التعبير والحريات العامة.

وقال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين خلال المؤتمر الصحفي إن الناشط نزار بنات وصل المستشفى متوفيا.

وتابع جبارين «يجب أن يعاد النظر في كل المنظومة الأمنية والسياسية، وحان الوقت لاستخلاص الدروس لأن المجتمع محتقن».

وأضاف، أن بنات اعتُقِل من «تسوية» وليس من بيت مساحتها بحدود 100 متر، وقد كان نائمًا على فرشة، حيث اقتحم أحد عناصر الأمن المكان من النافذة وفتح الباب لبقية القوة التي دخلت القاعة واعتدت على بنات بالضرب وبعنف شديد.