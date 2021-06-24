البنتاجون: إجلاء المترجمين الأفغان قد لا يستلزم طائرات عسكرية أمريكية

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قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الخميس إن إجلاء مترجمين من أفغانستان قد لا يستلزم الاستعانة بطائرات عسكرية أمريكية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث جون كيربي للصحفيين.

وقال مسؤولون أمريكيون، الخميس، إن الولايات المتحدة تخطط لإجلاء مجموعة من المترجمين الفوريين الأفغان المعرضين للخطر قبل أن يكمل الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان حتى يتمكنوا من إنهاء طلبات الحصول على التأشيرات بأمان.

ويهدد القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس جو بايدن بإحداث شعور بالأزمة في أفغانستان قبل يوم واحد من لقاء بايدن مع الرئيس الأفغاني أشرف غني لإجراء محادثات تهدف إلى إبراز الإحساس بالشراكة رغم الانسحاب العسكري الأمريكي.

يأتي اللقاء في البيت الأبيض في الوقت الذي يشن فيه مقاتلو حركة طالبان هجوما كبيرا في أفغانستان مما زاد من مخاوف الكونجرس الأمريكي بشأن المترجمين الأفغان الذين عملوا لصالح الجيش الأمريكي خلال العقدين الماضيين وشن طالبان عمليات انتقامية بعد رحيل القوات الأمريكية.

وقال النائب الجمهوري الكبير مايك ماكول، اليوم الخميس، إن إجلاء المترجمين الأفغان المعرضين للخطر سيشمل أسرهم وإن العدد الإجمالي قد يصل إلى زهاء 50 ألفا. وقال ماكول، الذي بحث خطة الإجلاء مع مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن، إن الدول التي قد ينقل إليها من سيتم إجلاؤهم تشمل الإمارات والبحرين وقطر والكويت.

وتصاعدت حدة القتال بين القوات الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة وحركة طالبان خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تمكن المسلحين من السيطرة على أراض. وبحسب تقدير البنتاغون فإن طالبان تسيطر حاليا على 81 بالمئة من مقاطعات البلاد البالغ عددها 419.