مصرع زوجين في تصادم على طريق كفر شكر بنها

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لقي زوجين مصرعهما في حادث تصادم على طريق «كفر شكر – بنها» السريع، حيث اصطدمت بهم سيارة مسرعة اثناء استقلالهم دراجة نارية في كفر شكر، وجرى نقل الجثث إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، بوقوع حادث تصادم على طريق كفر شكر – بنها ووجود متوفين.

وتبيّن من المعاينة مصرع زوج وزوجته يستقلون دراجة بخارية اثر اصطدام بهم سيارة مسرعة عند قرية كفر عامر على طريق «كفر شكر- بنها»، وفرت هاربة عقب وقوع الحادث، وتم نقلهما للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.