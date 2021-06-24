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الإنتاج الحربي يكشف تفاصيل إطلاق مبادرة بتدريب 1000 مهندس على التحويل الرقمي

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الإنتاج الحربي يكشف تفاصيل إطلاق مبادرة بتدريب 1000 مهندس على التحويل الرقمي الإنتاج الحربي يكشف تفاصيل إطلاق مبادرة بتدريب 1000 مهندس على التحويل الرقمي

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قال محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الانتاج الحربى، إن اليوم شهد إطلاق المبادرة القومية لتدريب 1000 مهندس مصري على التحويل الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع شركة جينرال اليكتريك الامريكية.

وتابع «بكر»، خلال مداخلة هاتفية مع أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن المبادرة تسهل تدريب عدد من مهندسي الانتاج الحربي في هذه المبادرة، لكي يكونوا قادرين على تدريب 1000 مهندس على الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أن أي شركة تستطيع التقدم لهذه المبادرة من خلال اتحاد الصناعات.

ولفت إلى أن الانتاج الحربي شهد طفرة كبيرة جدًا خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح ، من خلال المساهمة في عدد كبير من المشروعات القومية، والتعاون معه الكثير من الشركات الاجنبية، خلاف التعاون مع وزارة الكهرباء في عدد كبير من المشروعات، وإنتاج العداد الذكي والرقمي، خلاف عداد المياه والغاز الحديثة.

المصرى اليوم

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