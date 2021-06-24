أخبار عاجلة

اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء -
علاء عابد: التجربة أثبتت ضرورة تعديل قانون لائحة مجلس النواب -
لليوم التاسع على التوالي .. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا» -
وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور مكتبة الإسكندرية ويتعرف على مقتنياتها -
البنك الأهلي يستعد للأهلي بوديتين -
ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع -
متحدث الصحة: علينا جميعًا الالتزام والتقيد بالإجراءات الإحترازية -
"المطيري": أكاديمية "آبل" ستدعم المواهب التقنية وتسهم في توظيف السعوديات -
العالم يشهد أهم حدث فلكي في شهور يوليو.. الثلاثاء -
شرطة المدينة: ضبط 20 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا لا تزال لديها خلافات كبيرة مع إيران حول الاتفاق النووي

Print
أمريكا لا تزال لديها خلافات كبيرة مع إيران حول الاتفاق النووي أمريكا لا تزال لديها خلافات كبيرة مع إيران حول الاتفاق النووي
مسؤول أشار إلى أن واشنطن ستشارك في محادثات فيينا المقبلة

أمريكا لا تزال لديها خلافات كبيرة مع إيران حول الاتفاق النووي

ذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن واشنطن لا يزال لديها خلافات كبيرة مع إيران بشأن استئناف الالتزام بالاتفاق النووي.

وأضاف المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه لـ"رويترز"، أن واشنطن لن تعود لمحادثات فيينا إذا اعتقدت أنها لن تنتهي باتفاق.

وبيّن أن بلاده ستعود بعد فترة ليست ببعيدة إلى الجولة السابعة من المحادثات.

وأشار إلى أن الوقت ليس عاملاً إيجابيًا في المحادثات بشأن عودة إيران للاتفاق النووي، والعملية لن تظل قائمة لأجل غير مسمى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
متحدث الصحة: علينا جميعًا الالتزام والتقيد بالإجراءات الإحترازية

متحدث الصحة: علينا جميعًا الالتزام والتقيد بالإجراءات الإحترازية

"المطيري": أكاديمية "آبل" ستدعم المواهب التقنية وتسهم في توظيف السعوديات

"المطيري": أكاديمية "آبل" ستدعم المواهب التقنية وتسهم في توظيف السعوديات

العالم يشهد أهم حدث فلكي في شهور يوليو.. الثلاثاء

العالم يشهد أهم حدث فلكي في شهور يوليو.. الثلاثاء

شرطة المدينة: ضبط 20 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي

شرطة المدينة: ضبط 20 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي